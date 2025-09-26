Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области резко похолодало: в середине дня не выше +13

В Челябинской области резко похолодало — в середине сегодняшнего дня не выше плюс 13 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 89% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: Reuters

По информации синоптиков, 26 сентября будет облачно с прояснением, местами прошумят небольшие дожди.

Ветер северо-западный, его скорость 5−10 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. После обеда максимум плюс 8−13.

Непосредственно в Челябинске в последнюю пятницу сентября без существенных осадков и плюс 10−12 при северо-западном ветре 5−10 м/с.

В субботу облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков и от нуля до плюс 3, в горах и низинах заморозки — до минус 3 градусов. Днем 27 сентября местами пройдут небольшие дожди и плюс 7−12. Ветер северо-западный 4−9 м/с. В воскресенье облачно с прояснением, местами пробарабанят небольшие дожди, днем в горах — умеренные. Температура воздуха 28 сентября ночью от нуля до плюс трех, в горах и низинах заморозки — до минус 3, днем плюс 7−12. Ветер северной четверти 4−9 м/с. Далее, 29 и 30 сентября будет холодно — с заморозками, но без существенных осадков.