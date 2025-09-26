В Челябинской области резко похолодало: в середине дня не выше +13

В субботу облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков и от нуля до плюс 3, в горах и низинах заморозки — до минус 3 градусов. Днем 27 сентября местами пройдут небольшие дожди и плюс 7−12. Ветер северо-западный 4−9 м/с. В воскресенье облачно с прояснением, местами пробарабанят небольшие дожди, днем в горах — умеренные. Температура воздуха 28 сентября ночью от нуля до плюс трех, в горах и низинах заморозки — до минус 3, днем плюс 7−12. Ветер северной четверти 4−9 м/с. Далее, 29 и 30 сентября будет холодно — с заморозками, но без существенных осадков.