В Челябинской области резко похолодало: в середине дня не выше +13

По информации синоптиков, 26 сентября будет облачно с прояснением, местами прошумят небольшие дожди.
Ветер северо-западный, его скорость 5−10 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. После обеда максимум плюс 8−13.
Непосредственно в Челябинске в последнюю пятницу сентября без существенных осадков и плюс 10−12 при северо-западном ветре 5−10 м/с.
В субботу облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков и от нуля до плюс 3, в горах и низинах заморозки — до минус 3 градусов. Днем 27 сентября местами пройдут небольшие дожди и плюс 7−12. Ветер северо-западный 4−9 м/с. В воскресенье облачно с прояснением, местами пробарабанят небольшие дожди, днем в горах — умеренные. Температура воздуха 28 сентября ночью от нуля до плюс трех, в горах и низинах заморозки — до минус 3, днем плюс 7−12. Ветер северной четверти 4−9 м/с. Далее, 29 и 30 сентября будет холодно — с заморозками, но без существенных осадков.