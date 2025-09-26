Битцевский маньяк попросил смягчить ему наказание

Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», попытался обжаловать пожизненный приговор в Верховном суде России, добиваясь его замены на 25 лет лишения свободы.
В обращении Пичушкин настаивал, что при вынесении приговора не были учтены «многочисленные смягчающие обстоятельства». В их числе он указывал на чистосердечное признание, сотрудничество со следствием, положительные характеристики и отсутствие судимостей до ареста.
Однако Верховный суд оставил решение без изменений, отказав в смягчении наказания. Таким образом, Пичушкин продолжит отбывать назначенный ранее пожизненный срок.
Ранее мать осужденного на пожизненный срок «битцевского маньяка» сообщила, что не имеет возможности посещать сына в колонии «Полярная сова» из-за ее отдаленного расположения.