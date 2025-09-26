Власти Японии упростили отстрел медведей на фоне участившихся нападений на людей

Япония столкнулась с беспрецедентной волной нападений медведей на людей, которая достигла критического уровня и вызывает панику среди населения.
За период с апреля по август 2023 года зафиксировано 69 инцидентов с участием диких хищников, шесть из которых закончились летальным исходом. Недавний случай в городе Томия, где медведь едва не убил пожилого человека, лишь подлил масла в огонь. Эксперты отмечают, что последние три года стали рекордными по числу подобных случаев.
В ответ на растущую угрозу, правительство Японии 2 сентября упростило законодательство, разрешив отстрел медведей в густонаселенных районах. Теперь местные чиновники могут напрямую обращаться к охотникам, минуя процедуру обращения в полицию.
Статистика этого сезона уже печальна: на Хоккайдо медведи убили троих человек, еще одна смерть зафиксирована в префектурах Иватэ, Акита и Нагано. Жуткие случаи включают нападение на 81-летнюю женщину в ее доме, исчезновение охотника с найденной в лесу винтовкой и следами крови, а также нападение на туристов на вулкане Раусу.
Из-за постоянной угрозы жители Фукусимы избегают выходить на улицу после заката, а работникам предоставляется транспорт для снижения рисков. Традиционные культурные мероприятия, такие как соревнования по сумо, были отменены. Подобные инциденты происходят по всей стране, вызывая тревогу и требуя срочных мер по контролю популяции хищников и обеспечению безопасности граждан, передает Lenta.ru.
Ранее в японской префектуре Хоккайдо медведь напал на туриста, совершавшего восхождение на вулкан Раусу. Двое мужчин около 20 лет поднимались на пик высотой 1661 метр, когда на одного из них напал хищник и утащил в лес на глазах у его товарища.