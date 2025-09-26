Власти Японии упростили отстрел медведей на фоне участившихся нападений на людей

За период с апреля по август 2023 года зафиксировано 69 инцидентов с участием диких хищников, шесть из которых закончились летальным исходом. Недавний случай в городе Томия, где медведь едва не убил пожилого человека, лишь подлил масла в огонь. Эксперты отмечают, что последние три года стали рекордными по числу подобных случаев.