Военкор Котенок рассказал о наступлении ВС РФ на краснолиманском участке

«Продолжаются наши атаки в направлении Ставков. В район северо-западнее Шандриголово противник подтянул 155-мм артиллерию и миномёты, пытаясь сдержать продвижение наших подразделений в направлении Дробышево, Коровьего Яра и в Новосёловке», — написал Котенок в Telegram.