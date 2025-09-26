Ричмонд
Военкор Котенок рассказал о наступлении ВС РФ на краснолиманском участке

Военкор уточнил, что северная часть Кировска находится под полным контролем российских военных.

Источник: Аргументы и факты

Военный корреспондент рассказал о наступлении военнослужащих группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении, он подчеркнул, что северная часть Кировска находится под полным контролем военных РФ.

В южной части населённого пункта у Вооружённых сил Украины «остаётся несколько домов, в которых их добивают».

По словам военкора, южнее Кировса российские военные выбили ВСУ из крупного опорника, а также перерезали дорогу на Ямполь и вышли в район платформы «Медовая».

«Продолжаются наши атаки в направлении Ставков. В район северо-западнее Шандриголово противник подтянул 155-мм артиллерию и миномёты, пытаясь сдержать продвижение наших подразделений в направлении Дробышево, Коровьего Яра и в Новосёловке», — написал Котенок в Telegram.

Напомним, в среду Котенок рассказал, что российские бойцы, продвигающиеся на краснолиманском направлении, зашли в посёлок Новосёловка.

Кроме того, он заявил, что не исключает возможности начала штурма Красного Лимана с опорой на Дробышево.