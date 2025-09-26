Иностранные блогеры начали знакомство с Омской областью

В Омскую область прибыла группа зарубежных блогеров для участия в ознакомительном туре. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба регионального минтруда.
В четверг гости посетили Успенский кафедральный собор, прогулялись по Любинскому проспекту и осмотрели здание драмтеатра. Программа также включила визит в местный государственный медицинский университет и прогулку по Иртышской набережной. Завершился день знакомством с Лютеранской церковью.
Фото: министерство труда и социального развития Омской области.
Мероприятие организовали министерство труда и социального развития региона, Россотрудничество и центр «Путь Домой».
Отметим, с 2009 года в рамках программы по переселению в регион переехали более 50 тысяч человек из 20 стран. В 2025-м область приняла 898 новых жителей.
