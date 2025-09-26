Ричмонд
Иностранные блогеры начали знакомство с Омской областью

Гостям из-за рубежа показали ключевые достопримечательности региона в рамках пресс-тура.

Источник: Комсомольская правда

В Омскую область прибыла группа зарубежных блогеров для участия в ознакомительном туре. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба регионального минтруда.

В четверг гости посетили Успенский кафедральный собор, прогулялись по Любинскому проспекту и осмотрели здание драмтеатра. Программа также включила визит в местный государственный медицинский университет и прогулку по Иртышской набережной. Завершился день знакомством с Лютеранской церковью.

Фото: министерство труда и социального развития Омской области.

Мероприятие организовали министерство труда и социального развития региона, Россотрудничество и центр «Путь Домой».

Фото: министерство труда и социального развития Омской области.

Отметим, с 2009 года в рамках программы по переселению в регион переехали более 50 тысяч человек из 20 стран. В 2025-м область приняла 898 новых жителей.

Ранее мы писали, что омичи снова дышали оксидом азота и фенолом.