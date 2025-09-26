Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне могут получить допотметку в паспорт

Все граждане России смогут бесплатно добавить в паспорт информацию о группе крови и резус-факторе, сообщили 25 сентября.

Все граждане России смогут бесплатно добавить в паспорт информацию о группе крови и резус-факторе, сообщили 25 сентября. Теперь каждый россиянин вправе получить штамп с этими данными в своем паспорте без дополнительной платы.

Отметка о группе крови и резус-факторе, обычно содержащаяся только в медицинских документах, крайне важна в экстренных ситуациях и при оказании срочной помощи. Это позволит медикам быстрее и точнее реагировать при чрезвычайных происшествиях. Об этом пишут «Известия».

Получить штамп можно на станциях переливания крови или в поликлинике по месту прикрепления. Услуга предоставляется бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Для оформления нужно прийти с паспортом, СНИЛС и, если есть, паспортом донора. Рекомендуется заранее связаться с медучреждением для уточнения времени и условий предоставления услуги.

Ранее сообщалось о планах перевода документов в цифровой формат, что повысит удобство и безопасность персональных данных россиян.

Ранее россиянам рассказали, с какими сложностями можно столкнуться при въезде в Китай.