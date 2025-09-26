Россияне могут получить допотметку в паспорт

Все граждане России смогут бесплатно добавить в паспорт информацию о группе крови и резус-факторе, сообщили 25 сентября. Теперь каждый россиянин вправе получить штамп с этими данными в своем паспорте без дополнительной платы.
Отметка о группе крови и резус-факторе, обычно содержащаяся только в медицинских документах, крайне важна в экстренных ситуациях и при оказании срочной помощи. Это позволит медикам быстрее и точнее реагировать при чрезвычайных происшествиях. Об этом пишут «Известия».
Получить штамп можно на станциях переливания крови или в поликлинике по месту прикрепления. Услуга предоставляется бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Для оформления нужно прийти с паспортом, СНИЛС и, если есть, паспортом донора. Рекомендуется заранее связаться с медучреждением для уточнения времени и условий предоставления услуги.
Ранее сообщалось о планах перевода документов в цифровой формат, что повысит удобство и безопасность персональных данных россиян.
