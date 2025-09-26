Россияне могут получить допотметку в паспорт

Получить штамп можно на станциях переливания крови или в поликлинике по месту прикрепления. Услуга предоставляется бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Для оформления нужно прийти с паспортом, СНИЛС и, если есть, паспортом донора. Рекомендуется заранее связаться с медучреждением для уточнения времени и условий предоставления услуги.