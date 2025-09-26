«Нет права на ошибку»: кинопрокат и кинотеатры во Владивостоке оказались на грани

Не нужно далеко ходить за примерами. Здание кинотеатра «Уссури» прошло через множество испытаний, в том числе революцию, гражданскую войну и несколько реконструкций не для того, чтобы со временем уйти в забвенье. В свою очередь, кинотеатр «Океан», ставший крупнейшим кинотеатром Дальнего Востока в советское время, был построен по индивидуальному проекту московского института не для того, чтобы через десятки лет о нём забыли и забросили. При запустении и отсутствии должного внимания такие здания теряют свой потенциал. Учитывая, что кинопрокат переживает непростые времена, такая ситуация неизбежно влечёт риски для градостроительной политики и облика города.