«Нет права на ошибку»: кинопрокат и кинотеатры во Владивостоке оказались на грани

Чёрная полоса уже не первый год преследует российский кинопрокат, в последнее время посещаемость кинотеатров практически упала до крайне низкого уровня 2022 года. И Владивосток здесь не стал исключением. Причём столица ДФО рискует потерять гораздо больше, чем просто «большой экран». Речь идёт о ряде исторических зданий, которые по праву считаются украшением Владивостока, и их надлежащее состояние, ремонт и реконструкции как раз обеспечивают расположенные в них кинотеатры. Подробности — в материале ИА PrimaMedia.
Под угрозой — архитектурное наследие.
По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений (ЕАИС) о показах фильмов в кинозалах, в 2025 году кинопрокат в России демонстрирует заметное падение интереса со стороны зрителей. Если в первые месяцы показатели колебались в пределах 2,3 млн — 1,4 млн зрителей в неделю, то в начале сентября они сократились до 676,9 тысяч человек — это самый низкий показатель за последние три года. На фоне нестабильной ситуации на кинопрокатном рынке стоимость билетов по преимуществу растёт — за три года приблизительный прирост в цене по России составил 138 рублей (свыше 45%).
Владивосток, в советское время гордившийся изобилием кинотеатров, теперь теряет их один за другим. Многие здания, где ранее показывали кино, уже безвозвратно утратили свой облик — в них больше не узнать те культурные центры, которыми они когда-то были. Так что на данный момент на повестке остро стоит вопрос не только о количестве оставшихся кинотеатров, но и о судьбе архитектурного наследия столицы ДФО.
Можно смело предположить, что если кино окончательно уйдёт из этих пространств, Владивосток потеряет не просто «большие экраны» — он лишится значительной части своей культурной, архитектурной и исторической идентичности, причём, скорее всего, безвозвратно.
«К сожалению, цикл жизни даже обновлённых объектов максимум 5−10 лет. Если бы не была проделана своевременная работа в кинотеатрах, вряд ли бы они сегодня показывали кино», — комментирует гендиректор сети кинотеатров «Иллюзион» Иван Азаров.
Киносеть сворачивается.
В столице ДФО на данный момент функционируют семь кинотеатров: сеть «Иллюзион» («Уссури», «Океан», «Черёмушки» и, собственно, сам «Иллюзион» — ред.), «Киномакс», «Москва» и «Владивосток». К последнему у зрителей накопилось немало вопросов. При этом всё больше горожан сходятся во мнении: кинотеатру «Владивосток» необходима реставрация, способная вдохнуть в него вторую жизнь. Кроме того, в сети упоминаются как минимум два случая, когда зрителям выдавали билеты, оформленные от руки. Получить оперативный комментарий от руководства на момент подготовки материала не удалось.
В 2022 году Владивосток попрощался с кинотеатром «Галактика». «Нептун» передадут в государственную собственность — без чёткого плана дальнейшего использования, а «Москва» из-за судебных распрей в ближайшее время уйдёт с молотка. Здесь корреспонденту ИА PrimaMedia сообщили, что, несмотря на выставленное на продажу здание, двери пока остаются открытыми для зрителей. При этом детально проанализировать сложившуюся ситуацию и поделиться прогнозами отказались. Всё это — тревожные сигналы, указывающие на постепенное сворачивание киносети Владивостока.
В сети кинотеатров «Иллюзион» пояснили, что ситуация и здесь остаётся напряжённой уже несколько лет.
— Я бы сказал, что отрасль находится в зоне турбулентности с 2020 года, когда были COVID-ограничения. Кинотеатры, как площадки для демонстрации контента, сильно зависимы от репертуара. В прокат выходит множество российских и зарубежных релизов, но так называемых «миллиардников», картин, собирающих более 1 млрд рублей в прокате в России, всего несколько штук, и 2−3 из них выходят в новогодние праздники. Этого кинотеатрам, конечно, недостаточно, — поделился видением ситуации генеральный директор сети кинотеатров «Иллюзион» Иван Азаров.
У кинотеатров, расположенных в торговых центрах, конечно, более выгодные позиции. В этом плане как раз повезло «Киномаксу», расположившемуся в торговом центре «Калина Молл», где ежедневная проходимость сопоставима с центром города. Однако именно здесь одна из самых высоких в городе цен на билеты. Совпадение? Не думаем.
Риски для комплексного развития Владивостока.
На самом деле в столице ДФО не так много примеров, когда здания из исторического фонда сохраняют свою первоначальную функцию после реконструкций. Чаще всего после ремонта в них открываются торговые точки или заведения общественного питания. Безусловно, это даёт зданиям новую жизнь, но успех во многом зависит от добросовестности арендаторов и бережного отношения собственников к объектам. При грамотной реставрации и развитии они способны становиться не только культурными центрами, но и точками притяжения для туристов.
Не нужно далеко ходить за примерами. Здание кинотеатра «Уссури» прошло через множество испытаний, в том числе революцию, гражданскую войну и несколько реконструкций не для того, чтобы со временем уйти в забвенье. В свою очередь, кинотеатр «Океан», ставший крупнейшим кинотеатром Дальнего Востока в советское время, был построен по индивидуальному проекту московского института не для того, чтобы через десятки лет о нём забыли и забросили. При запустении и отсутствии должного внимания такие здания теряют свой потенциал. Учитывая, что кинопрокат переживает непростые времена, такая ситуация неизбежно влечёт риски для градостроительной политики и облика города.
В нынешних реалиях сети кинотеатров вынуждены постоянно адаптироваться к меняющимся условиям и искать новые решения, чтобы оставаться конкурентоспособными. Вероятно, именно системный подход помогает местным предпринимателям оставаться на плаву уже десятки лет. Опыт показывает, что построить здание — это только первый шаг. Для сохранения интереса посетителей и стабильности арендаторов необходим постоянный мониторинг современных трендов, регулярные обновления и реконцепции. Без этого объекты рискуют утратить привлекательность, арендаторы — закрыться, а здания — оказаться полупустыми.
— Сейчас в городе тренд на комплексное развитие территорий — мы обеими руками «за». Хочется, чтобы город развивался и процветал, а для этого нужны изменения, преобразования привычного, создание новых парков, скверов, набережных, архитектурных форм и пространств. Где-то можно увеличивать объёмы и строить новые территории", — отметил Иван Азаров.
Кинопрокат во Владивостоке, как и во всей России, сейчас переживает непростой период, который требует пристального внимания как со стороны бизнеса, так и со стороны государственных структур. По мнению редакции ИА PrimaMedia, сохранение кинопроката — это не просто вопрос культурного и досугового разнообразия, но и важный вклад в сохранение исторического облика города. Некоторые кинотеатры располагаются в знаковых архитектурных зданиях, которые сами по себе являются неотъемлемой частью городской истории и культуры. Их поддержка и развитие помогают сохранить живую связь с прошлым, поддерживать культурную среду и формировать идентичность города, что особенно важно в условиях современных вызовов и изменений.