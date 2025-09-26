Южная Корея совершила предупредительные выстрелы по коммерческому судну КНДР

Военные Южной Кореи сообщили о предупредительных выстрелах в сторону северокорейского торгового судна, которое, по их данным, нарушило морскую границу (NLL) возле острова Пэннен. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных.
«Наши войска внимательно следили за действиями Северной Кореи и действовали в соответствии с установленными процедурами. Мы, сохраняя готовность, будем решительно реагировать на любые ситуации и продолжать защищать NLL», — передает агентство.
Согласно заявлению Объединенного командования начальников штабов, утром в пятницу судно КНДР осуществило пересечение Северной пограничной линии (NLL). В ответ вооруженные силы Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы и передали по радио требование о немедленном покидании вод.
Согласно информации агентства, впоследствии судно КНДР покинуло территориальные воды Южной Кореи.
