Южная Корея совершила предупредительные выстрелы по коммерческому судну КНДР

Южная Корея произвела выстрелы в судно КНДР в районе острова Пэннен из-за якобы нарушения морской границы.

Источник: Комсомольская правда

Военные Южной Кореи сообщили о предупредительных выстрелах в сторону северокорейского торгового судна, которое, по их данным, нарушило морскую границу (NLL) возле острова Пэннен. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных.

«Наши войска внимательно следили за действиями Северной Кореи и действовали в соответствии с установленными процедурами. Мы, сохраняя готовность, будем решительно реагировать на любые ситуации и продолжать защищать NLL», — передает агентство.

Согласно заявлению Объединенного командования начальников штабов, утром в пятницу судно КНДР осуществило пересечение Северной пограничной линии (NLL). В ответ вооруженные силы Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы и передали по радио требование о немедленном покидании вод.

Согласно информации агентства, впоследствии судно КНДР покинуло территориальные воды Южной Кореи.

Ранее шестеро польских граждан нарушили морскую границу России, катаясь на гидроциклах.