После взятия Северска в ДНР начнутся решающие бои за Славянск и Краматорск

«Северск — это промышленная зона, это логистические центры, через которые снабжаются ВСУ, через которые противник получает боеприпасы, продукты и медицинскую помощь. Собственно говоря, это те районы, которые противник с 2014 года готовил к обороне. Это укрепленные позиции, прорыв которых нарушит устойчивость обороны ВСУ на направлении краматорско-славянской агломерации», — отметил Матвийчук.