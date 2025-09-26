После взятия Северска в ДНР начнутся решающие бои за Славянск и Краматорск

Взятие Северска в ДНР поспособствует освобождению Краматорска и Славянска, сказал aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что Северск находится в огневом мешке. Как он отметил, российские бойцы обходят город с северной, южной и западной сторон. В свою очередь украинское командование предпринимает попытки перебрасывать резервы на участок, где проходят тяжелые бои.
«Северск — это промышленная зона, это логистические центры, через которые снабжаются ВСУ, через которые противник получает боеприпасы, продукты и медицинскую помощь. Собственно говоря, это те районы, которые противник с 2014 года готовил к обороне. Это укрепленные позиции, прорыв которых нарушит устойчивость обороны ВСУ на направлении краматорско-славянской агломерации», — отметил Матвийчук.
«То есть взятие Северска поспособствует освобождению Краматорска и Славянска», — уточнил военный эксперт.
Напомним, Матвийчук выразил мнение, что взятая в огневой мешок группировка ВСУ в Северске в итоге сложит оружие и сдастся в плен.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников рассказал, что взятие Северска открывает ВС РФ дорогу на запад для последующего охвата славянской группировки противника и ее уничтожения, а в перспективе — и освобождения всей территории ДНР.
Он также назвал Северск крупным логистическим узлом, который поможет снабжать группировку российских войск всем необходимым.