Новостройки Владивостока оказались одними из самых дорогих в стране

Застройщиков во Владивостоке стимулирует льготная дальневосточная ипотека, которую продлили до 2030 года. При этом покупателей в городе не так много — миграционная убыль растёт, несмотря на все льготы, и часть покупателей, по мнению экспертов, составляют состоятельные уроженцы Приморья, приобретающие квартиры для сдачи в аренду, при этом проживающие в других регионах. Превращение жилья в вид пассивного инвестирования способствовало росту продаж новых квартир и ускоряло рост отрасли в целом, поэтому аналитики и не ожидали во Владивостоке заметного удешевления квартир.