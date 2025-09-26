Новостройки Владивостока оказались одними из самых дорогих в стране

В лидерах рейтинга ожидаемо оказалась Москва, в столице федеральной «квадрат» в строящемся доме в среднем стоит 439 272 тысячи рублей, а средняя стоимость новой квартиры превышает 23,7 миллиона. Далее в порядке убывания следуют: Сочи (417 тысяч за «квадрат» и порядка 16,3 миллиона в среднем за квартиру), Санкт-Петербург (278 тысяч / 12,7 миллиона), Севастополь (250,4 тысячи / 12 миллионов), Казань (порядка 246 тыс. / 12,1 млн.), Подмосковье (около 209 тыс. / 9,7 млн.) и Нижний Новгород (207,5 тыс. / 10 млн.).
Во Владивостоке же средняя стоимость квадратного метра по итогам III квартала 2025 года достигла 198 326 тысяч рублей, средняя стоимость квартиры — 9 658 284 рубля. За квартал квартиры в дальневосточной столице в среднем подорожали на 1,6%, однако «квадрат» подешевел на 0,3%.
Хабаровск тоже отличился дороговизной квартир, в этом рейтинге он занял девятую строчку (порядка 181 тыс. / чуть более 9 млн.). Десятым оказался Якутск (178,3 тыс. / 9,2 млн.).
Средние ценовые показатели на рынке новостроек в среднем по стране таковы: средние показатели по России: 151 514 ₽ за квадратный метр (+2,6%) и 7 809 097 ₽ за квартиру (+2,9%).
Застройщиков во Владивостоке стимулирует льготная дальневосточная ипотека, которую продлили до 2030 года. При этом покупателей в городе не так много — миграционная убыль растёт, несмотря на все льготы, и часть покупателей, по мнению экспертов, составляют состоятельные уроженцы Приморья, приобретающие квартиры для сдачи в аренду, при этом проживающие в других регионах. Превращение жилья в вид пассивного инвестирования способствовало росту продаж новых квартир и ускоряло рост отрасли в целом, поэтому аналитики и не ожидали во Владивостоке заметного удешевления квартир.