Мужчины чаще умирают от инфаркта: врач объяснила, от чего это зависит

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности во всем мире, и особенно часто они поражают мужчин в возрасте от 45 до 55 лет. Врач-кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк объяснила KP.RU, с чем это связано и почему сильный пол оказывается в группе особого риска.
— Мужской пол — фактор риска сердечно-сосудистых болезней. К сожалению, рождаясь мужчиной, человек уже делает первый шаг к кардиологу. Связано это преимущественно с особенностями гормонального статуса, прежде всего, с мужскими половыми гормонами, — пояснила врач.
У мальчиков с раннего возраста формируется более высокий уровень внутреннего напряжения и ответственности. Им запрещают проявлять эмоции, ведь «мужчинам не положено плакать», поэтому стресс копится внутри.
Накопленный стресс приводит к тому, что многие ищут способы расслабиться через алкоголь и курение. Эти привычки усугубляют проблемы с сосудами и сердцем. Кроме того, мужчины чаще откладывают визит к врачу и поздно начинают лечение, что делает инфаркты и инсульты для них более неожиданными и смертельными.