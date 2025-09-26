Мужчины чаще умирают от инфаркта: врач объяснила, от чего это зависит

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности во всем мире, и особенно часто они поражают мужчин в возрасте от 45 до 55 лет. Врач-кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк объяснила KP.RU, с чем это связано и почему сильный пол оказывается в группе особого риска.