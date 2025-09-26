Ричмонд
Врач рассказала, кому важны перекусы в течение дня

Диетолог Мизинова: перекусы нужны людям с патологией желудочно-кишечного тракта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Перекусы играют важную роль в рационе людей, страдающих от нарушений работы ЖКТ. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru. Это критически важно для тех, кто находится на лечебном питании.

— Мы имеем ввиду людей с проблемами желудочно-кишечного тракта и с сахарным диабетом. Им нужно и важно планировать свои перекусы, — заявила специалист.

Тем, у кого нет проблем со здоровьем, не требуются перекусы. Здоровье можно поддерживать, питаясь три раза в день. Такой рацион позволит комфортно переносить периоды между основными приемами пищи.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что общегородской субботник пройдет 27 сентября в Иркутске.