Плацебо против хандры: Психолог объяснил, почему осенью люди чаще покупают ненужные лекарства

Особенно популярными становятся витамины и БАДы, чему способствует эффект плацебо. Психолог провёл параллель с верой предыдущих поколений в горчичники и «китайскую звёздочку» как универсальные средства от всех болезней.
Иногда нам просто нужно ощущение контроля над ситуацией. Мы покупаем лекарства, чтобы почувствовать себя защищёнными. И иногда это работает! Эффект плацебо в действии. Наше подсознание убеждает нас в том, что таблетки помогают, даже если это не так.
Александр Кичаев.
Психолог.
Для предотвращения ненужных трат эксперт рекомендует составлять список необходимых лекарств перед походом в аптеку, критически оценивать состав и показания препаратов и увеличивать время пребывания на свету. Также можно рассмотреть возможность использования светотерапии.
«Займитесь спортом или хобби. Физическая активность и увлечения помогают бороться со стрессом и тревогой», — заключил Кичаев.
Ранее сообщалось, что в России всё больше граждан покупают антидепрессанты нелегально, посредством серой торговли. Высокий уровень тревожности среди населения стимулирует подпольную торговлю. Блокировка одного сообщества в мессенджерах не останавливает рынок: новые каналы появляются практически мгновенно.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.