Плацебо против хандры: Психолог объяснил, почему осенью люди чаще покупают ненужные лекарства

Иногда нам просто нужно ощущение контроля над ситуацией. Мы покупаем лекарства, чтобы почувствовать себя защищёнными. И иногда это работает! Эффект плацебо в действии. Наше подсознание убеждает нас в том, что таблетки помогают, даже если это не так.