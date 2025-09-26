Памятник погибшему актеру Сергею Бодрову открыли в российском городе

В городе Приозерске Ленинградской области состоялась церемония открытия памятника, посвящённого актёру и режиссёру Сергею Бодрову-младшему. Дата события была приурочена к 23-й годовщине трагической гибели съёмочной группы фильма «Связной» в Кармадонском ущелье.
Бронзовая скульптура высотой 2,3 метра установлена при входе в городской культурно-концертный комплекс на улице Калинина. Артист запечатлён в характерной динамичной позе с кинокамерой на плече, что символизирует его творческое наследие в отечественном кинематографе.
Сергей Бодров получил всенародную известность благодаря ролям в культовых картинах «Брат» и «Брат-2». Его жизнь трагически оборвалась 20 сентября 2002 года во время съёмок в Северной Осетии, где вся группа пропала без вести при сходе ледника.
Связь артиста с Приозерском обусловлена съёмками фильма «Брат» Алексея Балабанова в 1997 году. Именно здесь создавался образ Данилы Багрова, чья биография в киноленте была тесно связана с этим городом.
Уточняется, что автором художественного решения памятника выступил доцент Санкт-Петербургского государственного института культуры Артём Рычков.
Читайте также: Кинопленку со съемок культового фильма Балабанова «Брат» продают в Петербурге.