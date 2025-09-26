Памятник погибшему актеру Сергею Бодрову открыли в российском городе

Сергей Бодров получил всенародную известность благодаря ролям в культовых картинах «Брат» и «Брат-2». Его жизнь трагически оборвалась 20 сентября 2002 года во время съёмок в Северной Осетии, где вся группа пропала без вести при сходе ледника.