Россия готовится к новому прорыву в атомной энергетике: революционный проект запустят уже через пять лет

В России к 2030 году появится первая в мире ядерная энергосистема с замкнутым топливным циклом, не имеющая аналогов в мире. Она будет запущена в Томской области. Об этом в ходе выступления на международном московском форуме «Мировая атомная неделя» сообщил президент России Владимир Путин.
«Считаю, Россия может этим гордиться», — заявил глава государства.
Суть работы ядерной энергосистемы замкнутого цикла заключается в том, что отработавшее ядерное топливо перерабатывается для повторного использования его компонентов. Сегодня в мире в основном используется линейный цикл. В этом случае отработанное ядерное топливо, содержащее радиоактивные отходы, выводится из эксплуатации, а после этого его отправляют на хранение в безопасные резервуары. Это требует от компаний дополнительных затрат.
На этом же мероприятии Путин обратил внимание, что несмотря на большой спор, ранее имевший место, атомные технологии возможно отнести к чистой энергии. Сейчас, вроде, эта дискуссия закончилась.
Потому, добавил российский лидер, все больше стран в мире видят в атоме важнейший энергоресурс для развития. По его словам, рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат именно страны Глобального Юга и Востока, которые укрепляют свой технологический, индустриальный потенциал.
К слову, одним из гостей атомного форума в Москве стал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, с которым позже лично пообщался Владимир Путин. В итоге руководитель международной организации пригласил Россию принять участие в первой международной конференции по вопросам ядерной энергетики в Вене в декабре этого года.
Госкорпорация «Росатом» начала строительство первого в мире энергоблока нового поколения с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 10 июня 2021 года в Томске, на площадке Сибхимкомбината (предприятие Топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ»). Объект возводили в рамках проекта «Прорыв» по созданию технологии замкнутого ядерного топливного цикла.
Теперь новый энергоблок стал частью Опытного демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК). Он включает три взаимосвязанных промышленных объекта, не имеющих аналогов в мире: модуль по производству уран-плутониевого ядерного топлива, энергоблок БРЕСТ-ОД-300, а также модуль по переработке облученного топлива.