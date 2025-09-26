Россия готовится к новому прорыву в атомной энергетике: революционный проект запустят уже через пять лет

Суть работы ядерной энергосистемы замкнутого цикла заключается в том, что отработавшее ядерное топливо перерабатывается для повторного использования его компонентов. Сегодня в мире в основном используется линейный цикл. В этом случае отработанное ядерное топливо, содержащее радиоактивные отходы, выводится из эксплуатации, а после этого его отправляют на хранение в безопасные резервуары. Это требует от компаний дополнительных затрат.