В Москве возле аэропорта Шереметьево обнаружено тело бывшего чиновника Федотова

Для опознания тела Романа Старовойта правоохранители пригласили его ассистентку, 25-летнюю Полину К. Известно, что в последние годы она всегда сопровождала чиновника, и между ними были романтические отношения. Следователи выбрали Полину, а не его дочерей. В Курской области девушку часто называли «первой леди». В 2021 году экс-министр расторг брак со своей супругой. У него остались две дочери: младшей 15 лет, а старшей — 18.