В Москве возле аэропорта Шереметьево обнаружено тело бывшего чиновника Федотова

В районе аэропорта Шереметьево в Москве было обнаружено тело бывшего председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Александра Федотова. Об этом сообщает «Пятый канал», ссылаясь на неназванный источник.
Уточняется, что трагедия произошла накануне, и тело было найдено в одном из отелей близко к столичному аэропорту. По имеющимся сведениям, он планировал отправиться в Волгоград с пересадкой в Москве для устройства на новую работу.
Известно, что Федотов возглавлял КРТИ с сентября 2022 года по апрель 2024 года. Он получил образование в Военно-транспортном университете железнодорожных войск России.
Свою профессиональную деятельность Федотов начал в Дирекции транспортного строительства, которая подчиняется КРТИ, а также в ФКУ «Северо-Запад». В 2023 году Федотов был назначен на должность председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. В 2024 году он покинул эту должность по собственному желанию.
Сайт KP.RU ранее сообщал, что 19 сентября в поселке Кокошкино, на территории Новой Москвы, было найдено тело генерального директора АО «НПК “Химпроминжиниринг” Александра Тюнина.
Одним из самых громких за последнее время стала смерть бывшего главы Министерства транспорта Российской Федерации и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта, который был найден мертвым 7 июля этого года в Одинцовском районе Московской области.
Для опознания тела Романа Старовойта правоохранители пригласили его ассистентку, 25-летнюю Полину К. Известно, что в последние годы она всегда сопровождала чиновника, и между ними были романтические отношения. Следователи выбрали Полину, а не его дочерей. В Курской области девушку часто называли «первой леди». В 2021 году экс-министр расторг брак со своей супругой. У него остались две дочери: младшей 15 лет, а старшей — 18.