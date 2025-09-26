Ричмонд
Слюсарь: в Ростовской области отражена атака дронов ВСУ

Средствами противовоздушной обороны была предотвращена воздушная атака ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил в telegram-канале Юрий Слюсарь. Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены в районах Таганрога, Ростова, Азова, а также в Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах. Пострадавших среди гражданского населения нет. В окрестностях хутора Лагутник Азовского района произошло возгорание сухой травы, которое ликвидировали пожарные службы.

