В Краснодарском крае обнаружили обломки дронов ВСУ

Обломки беспилотного летательного аппарата обнаружены на одной из улиц станицы Голубицкой в Краснодарском крае. Согласно предварительной информации, пострадавших среди населения и повреждений объектов инфраструктуры зафиксировано не было, передает оперштаб региона.

