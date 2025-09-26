В Краснодарском крае обнаружили обломки дронов ВСУ

Обломки беспилотного летательного аппарата обнаружены на одной из улиц станицы Голубицкой в Краснодарском крае. Согласно предварительной информации, пострадавших среди населения и повреждений объектов инфраструктуры зафиксировано не было, передает оперштаб региона.