На Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Режим установлен в Петропавловске-Камчатском, где медведи начали выходить в город.

Источник: Аргументы и факты

Режим повышенной готовности действует в Петропавловске-Камчатском на фоне участившихся случаев появления медведей на территории города, проинформировал мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев.

Он уточнил, что за 24 часа зафиксировано несколько звонков с сообщениями о медведях.

«В Петропавловске-Камчатском вводится режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода медведей в городскую среду. В последние сутки зафиксированы несколько звонков в оперативные службы с сообщениями о медведях. Все звонки отработаны», — написал Беляев в Telegram.

По его словам, в частности, в Петропавловске-Камчатском усилен состав оперативных групп, отрабатывающих сообщения о выходе хищных животных в город.

«Отлажено круглосуточное взаимодействие всех оперативных служб, включая полицию, чтобы информация о появлении медведей доводилась своевременно и отрабатывалась оперативно, купируя вероятные негативные последствия», — отметил мэр.

Кроме того, руководители образовательных учреждений получили поручение «усилить контроль вблизи социальных объектов и провести родительские собрания».

Напомним, на территории школы в Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину. Пострадавшую с серьёзными травмами госпитализировали, но позже она скончалась. Хищника ликвидировали на месте. До нападения на женщину этот же медведь попытался напасть на мужчину, но местному жителю удалось спрятаться в машине.

Кроме того, в этот же день с медведем столкнулся шестиклассник, животное разорвало только рюкзак школьника. Ребёнка отвезли в больницу для проведения обследования.