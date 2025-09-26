На Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Напомним, на территории школы в Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину. Пострадавшую с серьёзными травмами госпитализировали, но позже она скончалась. Хищника ликвидировали на месте. До нападения на женщину этот же медведь попытался напасть на мужчину, но местному жителю удалось спрятаться в машине.