Генерал Попов: уничтоженные Як-52 ВСУ могли поставить из Польши или Румынии

Самолеты Як-52, уничтоженные на аэродроме ВСУ под Днепром, могли поставляться на Украину из Румынии или Польши, это могут быть в том числе уже списанные воздушные судна. Об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по полевому аэродрому ВСУ и уничтожении двух самолетов Як-52 и десяти беспилотников «Летучая лисица». По данным подпольщика Сергея Лебедева, удар пришелся по аэродрому Каменка в районе Днепра.
«Такие самолеты можно забрать в аэроклубах, в Польше такие есть, в Румынии, во всех странах Варшавского договора. Эти самолеты могут быть списаны, им продляют физический ресурс, чтобы они могли еще немного полетать как пилотируемые или как беспилотные системы. Их экономически выгодно использовать», — отметил Попов.
Военный эксперт добавил, что уничтоженные под Днепром Як-52 с высокой долей вероятности могли переделать в БПЛА, способные переносить до 300 кг взрывчатки.