Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Попов: уничтоженные Як-52 ВСУ могли поставить из Польши или Румынии

Уничтоженные самолёты Як-52 под Днепром могли быть поставлены из Польши или Румынии, предполагает эксперт. Их использовали как дроны, способные нести до 300 кг взрывчатых веществ.

Источник: Аргументы и факты

Самолеты Як-52, уничтоженные на аэродроме ВСУ под Днепром, могли поставляться на Украину из Румынии или Польши, это могут быть в том числе уже списанные воздушные судна. Об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по полевому аэродрому ВСУ и уничтожении двух самолетов Як-52 и десяти беспилотников «Летучая лисица». По данным подпольщика Сергея Лебедева, удар пришелся по аэродрому Каменка в районе Днепра.

«Такие самолеты можно забрать в аэроклубах, в Польше такие есть, в Румынии, во всех странах Варшавского договора. Эти самолеты могут быть списаны, им продляют физический ресурс, чтобы они могли еще немного полетать как пилотируемые или как беспилотные системы. Их экономически выгодно использовать», — отметил Попов.

Военный эксперт добавил, что уничтоженные под Днепром Як-52 с высокой долей вероятности могли переделать в БПЛА, способные переносить до 300 кг взрывчатки.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше