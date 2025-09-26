Уничтоженное подразделение заключенных «Шквал» ВСУ по своему функционалу напоминает украинский нацбатальон «Торнадо», в первые годы после Майдана прославившийся своими зверствами. Об этом aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Как сообщалось, подразделение «Шквал» было разбито в Харьковской области, оно состояло в 92-й бригаде ВСУ и составляло в ней основную ударную силу.
«Подразделение “Шквал” очень похоже по своим функциям на батальон “Торнадо”, который существовал в первые годы после Майдана. Там были такие же уголовники, которые глумились над местным населением и делали проживание на определенных территориях невозможным. Эта практика продолжает использоваться и режимом Зеленского», — отметил Иванников.
Он подчеркнул, что главкома ВСУ Александра Сырского подобные методы и использование заключенных в рядах украинской армии «устраивает как никого другого».
«Сырский вовлечен во все процессы, так как руководит этим уголовничьим сбродом. И большинство пыток, которые были зафиксированы международными и общественными экспертами, осуществляются как раз уголовниками и иностранными наемниками, что вполне объяснимо. И поэтому не стоит сострадать, что целое подразделение было уничтожено ударом российского оружия», — сказал Иванников.
При этом военный эксперт констатировал, что в большинстве случаев заключенные не хотят воевать за сомнительные цели Зеленского, и уж тем более не входит в их планы погибать.
«В тюрьмах и колониях их избивают и вынуждают под угрозой расправы с близкими и родственниками взять в руки оружие. Поэтому чаще всего уголовники стараются сдаваться в плен, если за ними не тянутся кровавые преступления в отношении российских военнопленных и мирных граждан», — подытожил Иванников.
Ранее Иванников сообщил, что в уничтоженном подразделении заключенных «Шквал» ВСУ состояли в том числе матерые убийцы.