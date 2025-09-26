Трёх каякеров едва не затянуло под баржу на Оби в Новосибирске

К месту происшествия незамедлительно выехал экипаж «Тайфун». Оказалось, что группа каталась на каяках. Сильное течение начало затягивать их под баржу, что вызвало панику. К счастью, к моменту приезда специалистов все трое смогли самостоятельно добраться до берега, однако успели получить переохлаждение и были сильно напуганы.