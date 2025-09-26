Ричмонд
Губернатор Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

ВСУ предприняли попытку атаки дронами на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО успешно отразили воздушную атаку, уничтожив и перехватив беспилотные летательные аппараты над Таганрогом, Ростовом, а также в Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он подчеркнул, что пострадавших среди людей нет. Слюсарь рассказал, что в Азовском районе, на окраине хутора Лагутник, во время атаки загорелась трава, но пожар был быстро ликвидирован.

Уточняется, что в Ростове в результате инцидента повреждены фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке.

