Дандыкин: морские дроны ВСУ в Черном море поражают с трех сторон

«Чаще всего против БЭКов применяются дроны, которые обычно используются на земле. Они точно так же эффективно работают и над морем. Дроны используются для уничтожения не только безэкипажных катеров, но и катеров ВСУ с экипажем. Российские операторы дронов прекрасно адаптировались к таким условиям, наряду с моряками и летчиками», — отметил эксперт.