Дандыкин: морские дроны ВСУ в Черном море поражают с трех сторон

Российские военные атакую безэкипажные катера ВСУ сразу с трех направлений: с воздуха, с кораблей и с помощью собственных БЭК, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе СВО сообщило, что силами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров.
«Чаще всего против БЭКов применяются дроны, которые обычно используются на земле. Они точно так же эффективно работают и над морем. Дроны используются для уничтожения не только безэкипажных катеров, но и катеров ВСУ с экипажем. Российские операторы дронов прекрасно адаптировались к таким условиям, наряду с моряками и летчиками», — отметил эксперт.
Дандыкин подчеркнул, что российские «охотники на дронов» уничтожают и дорогие, большие безэкипажные катера, например беспилотники MAGURA.
«БЭКи уничтожаются с кораблей, а также с помощью российских безэкипажных катеров. У нас такой опыт тоже есть», — добавил специалист.
Ранее Дандыкин рассказал, как спецотряд охотников за дронами защищает Крымский мост.