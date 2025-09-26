Вони больше нет: в Самарканде появился первый в Узбекистане подземный комплекс для хранения отходов

Комплекс размещён на глубине около двух метров. В каждом блоке — по два контейнера, всего их четыре. Вместимость каждого контейнера составляет 3 кубических метра (около 550 литров). Этого достаточно, чтобы обслуживать от 1000 до 1500 жителей.