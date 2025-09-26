Вони больше нет: в Самарканде появился первый в Узбекистане подземный комплекс для хранения отходов

В махалле «Обод маскан» массива Карасув запущен в эксплуатацию комплекс из двух специальных подземных блоков, рассчитанных на хранение мусора в более безопасных и комфортных условиях.
Комплекс размещён на глубине около двух метров. В каждом блоке — по два контейнера, всего их четыре. Вместимость каждого контейнера составляет 3 кубических метра (около 550 литров). Этого достаточно, чтобы обслуживать от 1000 до 1500 жителей.
Подобное решение позволяет предотвратить распространение неприятных запахов в жаркое время года, исключить разбрасывание мусора ветром или животными, повысить санитарное состояние дворов и улиц.
Местные жители отметили, что раньше проблема мусора была особенно ощутимой — отходы разлетались по округе, создавая антисанитарию. Теперь же мусор надёжно скрыт под землёй, и территория выглядит значительно чище.
По словам ответственных лиц, в ближайшее время планируется построить ещё пять подобных комплексов. В перспективе эта система должна внедряться последовательно по всей республике, что позволит сделать города и посёлки более удобными для жизни.