Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вони больше нет: в Самарканде появился первый в Узбекистане подземный комплекс для хранения отходов

Vaib.uz (Узбекистан. 26 сентября). В Самарканде впервые в стране внедрили необычный и практичный проект по обращению с бытовыми отходами.

Источник: Vaib.Uz

В махалле «Обод маскан» массива Карасув запущен в эксплуатацию комплекс из двух специальных подземных блоков, рассчитанных на хранение мусора в более безопасных и комфортных условиях.

Комплекс размещён на глубине около двух метров. В каждом блоке — по два контейнера, всего их четыре. Вместимость каждого контейнера составляет 3 кубических метра (около 550 литров). Этого достаточно, чтобы обслуживать от 1000 до 1500 жителей.

Подобное решение позволяет предотвратить распространение неприятных запахов в жаркое время года, исключить разбрасывание мусора ветром или животными, повысить санитарное состояние дворов и улиц.

Местные жители отметили, что раньше проблема мусора была особенно ощутимой — отходы разлетались по округе, создавая антисанитарию. Теперь же мусор надёжно скрыт под землёй, и территория выглядит значительно чище.

По словам ответственных лиц, в ближайшее время планируется построить ещё пять подобных комплексов. В перспективе эта система должна внедряться последовательно по всей республике, что позволит сделать города и посёлки более удобными для жизни.