Эксперт раскрыла, что даст для психики переход на четырехдневную рабочую неделю

— Четырехдневка может помочь завершить незавершенные гештальты не только в работе, но и в личной жизни. У людей появляется реальное время на детей, отношения, саморазвитие, дом, то есть на то, что часто отодвигается на потом и создает внутреннее напряжение и фоновую неудовлетворенность, — пояснила эксперт.