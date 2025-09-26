Эксперт раскрыла, что даст для психики переход на четырехдневную рабочую неделю

В России все чаще обсуждают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Эксперты считают, что это может повысить не только продуктивность, но и качество жизни сотрудников. Психолог и гештальт-терапевт Алена Филиппова в разговоре с KP.RU рассказала, какие преимущества для психики способен дать такой режим работы.
— Четырехдневка может помочь завершить незавершенные гештальты не только в работе, но и в личной жизни. У людей появляется реальное время на детей, отношения, саморазвитие, дом, то есть на то, что часто отодвигается на потом и создает внутреннее напряжение и фоновую неудовлетворенность, — пояснила эксперт.
По ее словам, дополнительный выходной способен снизить уровень хронического стресса и эмоционального выгорания. У работников появляется шанс не только восстановить силы, но и осознанно распределить время на хобби, отдых и семью.
Однако специалист предупредила, что успех «короткой недели» возможен только при системном подходе. Если нагрузка останется прежней и ее просто сожмут в четыре дня, это может вызвать еще больший стресс. Поэтому важно не только дать людям выходной, но и пересмотреть сами рабочие процессы.