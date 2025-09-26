Российские военные нанесли значительное поражение личному составу ВСУ практически на всех направлениях, в связи с этим противник стал привлекать все больше иностранных наемников. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президента США Дональда Трампа проинформировали о планах ВСУ начать новое наступление.
«Вооруженным силам Украины практически на всех направлениях нанесено значительное поражение. У них нет возможности перейти из обороны в наступление. Они активно нанимают наемников из стран Латинской Америки и Европы взамен в том числе тех, кто уклоняется о призыва», — сказал Соболев.
Число наемников в рядах ВСУ значительно увеличилось, добавил генерал.
Ранее Соболев заявил, что Россия даст ответ при попытке наступления ВСУ.