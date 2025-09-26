Ричмонд
На автовокзале в Иркутске отремонтируют перрон

Провести работы должны до 15 ноября этого года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутск на автовокзале до 15 ноября 2025 года должны провести ремонтные работы перрона. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта госзакупок. На его обновление выделят 9,3 миллиона рублей.

По планам специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, сделают навес и вместе с ним освещение. Улучшат и крыльцо здания.

Подрядчика для выполнения работ уже нашли.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в ночь на 27 сентября закроют движение по бульвару Гагарина. Временные ограничения продлятся с 21:00 26 сентября до 8:00 27 сентября. Также на три дня нельзя будет проехать по двум участкам улицы Российской.