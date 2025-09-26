На автовокзале в Иркутске отремонтируют перрон

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в ночь на 27 сентября закроют движение по бульвару Гагарина. Временные ограничения продлятся с 21:00 26 сентября до 8:00 27 сентября. Также на три дня нельзя будет проехать по двум участкам улицы Российской.