В США задумались о нанесении ядерного удара: NASA хочет защитить Луну от астероида

Ранее сообщалось, что первый пилотируемый полёт к Луне в рамках программы NASA «Артемида-2» запланирован на апрель 2026 года. По словам и. о. руководителя исследовательского подразделения NASA Лакиши Хокинс, дата запуска зависит от требований безопасности. Однако, если аппараты будут готовы раньше, это может повлиять на перенос даты на более ранний срок.