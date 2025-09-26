В США задумались о нанесении ядерного удара: NASA хочет защитить Луну от астероида

Международная группа учёных, включая специалистов NASA, предложила использовать ядерное оружие для предотвращения возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Луной, которое может произойти в конце 2032 года. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на платформе arXiv.
Астероид был открыт в 2024 году. Изначально учёные оценивали вероятность удара по Земле примерно в 3%, однако затем этот риск был полностью исключён. Вместе с тем вероятность столкновения с Луной остаётся на уровне около 4%.
Для предотвращения катастрофы рассматриваются два варианта. Первый — скорректировать орбиту астероида так, чтобы гарантированно избежать столкновения с Луной. Однако из-за недостатка данных о массе и характеристиках объекта существует риск неудачи, которая может привести к смещению курса к Земле.
Второй — применить ядерный взрыв мощностью около 1 мегатонны на безопасной высоте над астероидом для его разрушения.
Окончательное решение планируется принять в 2028 году, после следующего сближения объекта с Землёй, когда станут доступны более точные данные для минимизации рисков.
