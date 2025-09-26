Ричмонд
Разработана программа газификации Красноярского края

Перспективы газификации Красноярского края получили новый импульс.

Источник: Аргументы и факты

«Газпром» включил регион в свою комплексную программу развития газоснабжения на 2026−2030 годы. Информация по краю уже рассмотрена правлением компании и готовится к утверждению советом директоров.

Как накануне сообщили в компании, программа проходит согласование с властями 75 субъектов РФ, включая Красноярский край. Работа ведется в рамках подписанной в октябре 2022 года «дорожной карты».

Ключевым для региона является строительство магистрального газопровода «Сила Сибири — 2», трасса которого пройдет через Сибирь в Китай. Недавно по этому проекту был подписан меморандум с Пекином. На период до запуска газопровода прорабатывается вариант автономной газификации котельных Красноярска с использованием СПГ.

Кроме того, утверждена отдельная программа реконструкции газотранспортных объектов на те же сроки, что заложит основу для будущего подключения потребителей.

Ранее были утверждены сроки газификации Красноярского края.