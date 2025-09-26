Разработана программа газификации Красноярского края

Ключевым для региона является строительство магистрального газопровода «Сила Сибири — 2», трасса которого пройдет через Сибирь в Китай. Недавно по этому проекту был подписан меморандум с Пекином. На период до запуска газопровода прорабатывается вариант автономной газификации котельных Красноярска с использованием СПГ.