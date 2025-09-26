В результате взрыва газа в жилом доме пострадали восемь человек: подробности

В результате взрыва газа в жилом доме в Германии пострадали восемь человек, включая подростка. Об этом сообщает DPA.
Кроме квартир, в этом же здании располагались закусочная и апартаменты. Предварительной причиной ЧП была названа утечка газа. Полицейские не исключают, что газопровод повредили при работах строители.
Теперь семь взрослых госпитализированы. А 15-летний подросток с тяжелыми травмами был отправлен в специальную клинику.
Местные оперативные службы заверяют, что им удалось достать из-под завалов всех — пропавших без вести граждан нет..
Ранее в немецком Зальцгиттере произошел взрыв бытового газа в жилом доме, пострадали пять человек. Из-за взрыва оказались повреждены стены здания. К ликвидации последствий ЧП незамедлительно приступили экстренные службы страны.
Кроме того, не менее пяти человек получили ранения разной степени тяжести при взрыве бытового газа, который произошел в одном из частных домов в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Двое из пяти пострадавших оказались в тяжелом состоянии. Их вертолетами МЧС доставили в больницу города Любек.