В результате взрыва газа в жилом доме пострадали восемь человек: подробности

DPA: В результате взрыва дома в Германии пострадали восемь человек.

Источник: Комсомольская правда

В результате взрыва газа в жилом доме в Германии пострадали восемь человек, включая подростка. Об этом сообщает DPA.

Кроме квартир, в этом же здании располагались закусочная и апартаменты. Предварительной причиной ЧП была названа утечка газа. Полицейские не исключают, что газопровод повредили при работах строители.

Теперь семь взрослых госпитализированы. А 15-летний подросток с тяжелыми травмами был отправлен в специальную клинику.

Местные оперативные службы заверяют, что им удалось достать из-под завалов всех — пропавших без вести граждан нет..

Ранее в немецком Зальцгиттере произошел взрыв бытового газа в жилом доме, пострадали пять человек. Из-за взрыва оказались повреждены стены здания. К ликвидации последствий ЧП незамедлительно приступили экстренные службы страны.

Кроме того, не менее пяти человек получили ранения разной степени тяжести при взрыве бытового газа, который произошел в одном из частных домов в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Двое из пяти пострадавших оказались в тяжелом состоянии. Их вертолетами МЧС доставили в больницу города Любек.