Гагин: для нацбатов ВСУ создали религию из сатанизма и скандинавского эпоса

Для бойцов именно нацбатов на Украине была создана своя религия. Как объяснил aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, в ней соединили черты сатанизма* и скандинавского и древнеславянских культов.
«Эта являет собой культ сатанизма*, перемешанного с самыми темными сторонами скандинавских и древнеславянских культов, эпосов. То есть, по большому счету, это такая каша, которую придумали, чтобы бойцов этих подразделений обособить от других и, прежде всего, от их семей, от их близких. Бойцы нацбатов получали хорошую подготовку, экипировку, высокое денежное довольствие, власти им обеспечили презумпцию невиновности при совершении уголовных преступлений, то есть, из них делали вершителей судеб, что, собственно говоря, и написано на тряпке, которая на алтаре их лежала», — рассказал эксперт.
Гагин подчеркнул, что вместе с жертвенником были обнаружены обнаружены характерные предметы культа сатанистов.
«Это пятиконечные звезды, это жертвенники. Оружие было сложено в пентаграмму, это подчеркивает, что это вся история для военных именно. На месте жертвоприношений мы нашли, кроме жертвенника и алтаря, нож, свечи, жетоны, которые указывают на принадлежность к этому культу», — добавил он.
Ранее Гагин объяснил, что человеческие жертвоприношения практикуют боевики-сатанисты* из нацбатов «Азов»** и «Правый сектор»***.
*Международное движение сатанизма в России признано экстремистским и запрещено, а также включено в список террористических организаций.
**Запрещенная в РФ террористическая организация.
**Организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.