В Британии рассказали о возможных заказчиках теракта на «Северных потоках»

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что за терактом на «Северных потоках» могут стоять Великобритания, США и Норвегия, а официальные источники распространяют об инциденте массу ложных сведений.
«Кто-то точно знает, что случилось с “Северным потоком”, кто его разрушил и зачем. Все, что идет из официальных источников, — это поток дезинформации. Скорее всего, к инциденту причастны Великобритания, США, Норвегия и/или Украина — либо все вместе, либо кто-то один», — высказался Кертен.
По словам Кертена, именно США и Норвегия извлекли максимальную выгоду из ситуации, начав продавать газ Европе по повышенным ценам.
Напомним, что взрывы на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» случились 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции допускают, что это была целенаправленная диверсия.
Как ранее информировала британская газета The Telegraph, личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков» были установлены.