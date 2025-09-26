Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии рассказали о возможных заказчиках теракта на «Северных потоках»

Депутат Кертен допустил, что за подрывом «Северных потоков» стоят Британия и США.

Источник: Комсомольская правда

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что за терактом на «Северных потоках» могут стоять Великобритания, США и Норвегия, а официальные источники распространяют об инциденте массу ложных сведений.

«Кто-то точно знает, что случилось с “Северным потоком”, кто его разрушил и зачем. Все, что идет из официальных источников, — это поток дезинформации. Скорее всего, к инциденту причастны Великобритания, США, Норвегия и/или Украина — либо все вместе, либо кто-то один», — высказался Кертен.

По словам Кертена, именно США и Норвегия извлекли максимальную выгоду из ситуации, начав продавать газ Европе по повышенным ценам.

Напомним, что взрывы на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» случились 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции допускают, что это была целенаправленная диверсия.

Как ранее информировала британская газета The Telegraph, личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков» были установлены.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше