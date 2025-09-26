Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генеральное консульство Мьянмы в ближайшее время откроется во Владивостоке

Дипотношения между азиатским государством и Россией длятся уже 77 лет.

Источник: Пресс-служба Президента России

Во Владивостоке в скором времени откроется генеральное консульство Республики Союз Мьянма. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации президента РФ.

«В ближайшее время мы планируем открыть генеральное консульство Мьянмы во Владивостоке», — отметил Мин Аун Хлайн в ходе беседы.

По словам Хлайна, открытие консульства продиктовано необходимостью углубления сотрудничества и эффективного взаимодействия с российскими регионами.

Он также напомнил, что дипломатические отношения между Россией и Мьянмой длятся уже 77 лет, и поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в Глобальном атомном форуме (16+).