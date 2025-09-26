Генеральное консульство Мьянмы в ближайшее время откроется во Владивостоке

Во Владивостоке в скором времени откроется генеральное консульство Республики Союз Мьянма. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации президента РФ.
«В ближайшее время мы планируем открыть генеральное консульство Мьянмы во Владивостоке», — отметил Мин Аун Хлайн в ходе беседы.
По словам Хлайна, открытие консульства продиктовано необходимостью углубления сотрудничества и эффективного взаимодействия с российскими регионами.
Он также напомнил, что дипломатические отношения между Россией и Мьянмой длятся уже 77 лет, и поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в Глобальном атомном форуме (16+).