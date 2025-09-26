Телефонные аферисты лишили пенсионерку из Красноярска 4 млн рублей

В ноябре 2024 года сочинец нашел в Telegram вакансию «куратора». В его обязанности входила координация действий «курьеров» преступной группы. На эту роль он привлек знакомую из Красноярска.
Жертвами злоумышленников стали пенсионеры. В одном из случаев 78-летней красноярке позвонили лжесотрудники правоохранительных органов и убедили ее перевести сбережения на «безопасный счет». Женщина потеряла 4,1 млн рублей, сообщает прокуратура Красноярского края.
Часть этих средств — 2 млн рублей — красноярка по указанию сообщника обменяла на криптовалюту и перевела на заданный кошелек, чтобы запутать следы.
Настоящие правоохранители быстро установили участников схемы. Мужчину из Сочи заключили под стражу, женщина признала вину полностью. Ущерб пенсионерке возмещен.
Дело направлено в Советский районный суд Красноярска.