Телефонные аферисты лишили пенсионерку из Красноярска 4 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 38-летний мужчина из Сочи и его ровесница из Красноярска предстанут перед судом за участие в мошенничестве и отмывании денег.

Источник: НИА Красноярск

В ноябре 2024 года сочинец нашел в Telegram вакансию «куратора». В его обязанности входила координация действий «курьеров» преступной группы. На эту роль он привлек знакомую из Красноярска.

Жертвами злоумышленников стали пенсионеры. В одном из случаев 78-летней красноярке позвонили лжесотрудники правоохранительных органов и убедили ее перевести сбережения на «безопасный счет». Женщина потеряла 4,1 млн рублей, сообщает прокуратура Красноярского края.

Часть этих средств — 2 млн рублей — красноярка по указанию сообщника обменяла на криптовалюту и перевела на заданный кошелек, чтобы запутать следы.

Настоящие правоохранители быстро установили участников схемы. Мужчину из Сочи заключили под стражу, женщина признала вину полностью. Ущерб пенсионерке возмещен.

Дело направлено в Советский районный суд Красноярска.