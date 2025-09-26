Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске усилили поддержку молодежи и ужесточили ответственность для бизнеса

На осеннем заседании Заксобрание приняло несколько социально значимых законопроектов.

Источник: Комсомольская правда

25 сентября на первом пленарном заседании осенней сессии Законодательное собрание Омской области рассмотрело ряд важных инициатив. Были поддержаны проекты, направленные на развитие молодежной политики и защиту здоровья граждан. Об этом сообщил канал t.me/zaksobr.

Парламентарии повысили возрастной ценз с 28 до 35 лет для молодых специалистов, претендующих на получение единовременных пособий. Также расширили программу культурно-познавательного туризма, распространив ее на учащихся профессиональных образовательных организаций до 23 лет.

Депутаты установили административную ответственность за нахождение детей до 16 лет у водоемов без присмотра взрослых. За продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним ввели штраф. Его размер для юридических лиц достиг 50 тысяч рублей.

Парламент также принял к рассмотрению проект о реализации на территории области федерального закона «О пробации».

Ранее мы писали, что блогеры-иностранцы устроили визит в Омск.