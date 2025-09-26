В Омске усилили поддержку молодежи и ужесточили ответственность для бизнеса

25 сентября на первом пленарном заседании осенней сессии Законодательное собрание Омской области рассмотрело ряд важных инициатив. Были поддержаны проекты, направленные на развитие молодежной политики и защиту здоровья граждан. Об этом сообщил канал t.me/zaksobr.
Парламентарии повысили возрастной ценз с 28 до 35 лет для молодых специалистов, претендующих на получение единовременных пособий. Также расширили программу культурно-познавательного туризма, распространив ее на учащихся профессиональных образовательных организаций до 23 лет.
Депутаты установили административную ответственность за нахождение детей до 16 лет у водоемов без присмотра взрослых. За продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним ввели штраф. Его размер для юридических лиц достиг 50 тысяч рублей.
Парламент также принял к рассмотрению проект о реализации на территории области федерального закона «О пробации».
