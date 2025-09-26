Под Красноярском отремонтировали дорогу в село Никольское

В Емельяновском муниципальном округе завершён капитальный ремонт ключевого участка автодороги Емельяново — Никольское — Талое протяжённостью 1,2 км. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению президента РФ.
Как сообщил руководитель краевого управления дорог Андрей Журавлев, подрядчик ООО «ПК ДСУ» выполнил комплекс работ: укрепил земляное полотно, заменил щебень на асфальтобетон, обустроил тротуары, водоотведение и новое освещение. На работы направлено более 103 миллионов рублей.
Качество ремонта проверили активисты Народного фронта. Куратор проекта «Народный Фронт. Дороги» Евгений Рец отметил, что дорога была долголетней проблемой для жителей из-за активного движения грузовиков местного молочного комбината. Обращения более 50 человек в прокуратуру и на прямую линию президента в 2023 году помогли включить объект в нацпроект.
