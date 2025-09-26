Под Красноярском отремонтировали дорогу в село Никольское

Качество ремонта проверили активисты Народного фронта. Куратор проекта «Народный Фронт. Дороги» Евгений Рец отметил, что дорога была долголетней проблемой для жителей из-за активного движения грузовиков местного молочного комбината. Обращения более 50 человек в прокуратуру и на прямую линию президента в 2023 году помогли включить объект в нацпроект.