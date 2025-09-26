Красноярский ХК «Сокол» уступил «Зауралью»

25 сентября красноярский «Сокол» на выезде не смог обыграть «Зауралье» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча прошла в Кургане и завершилась со счетом 2:3.
Шайбами в составе нашей команды отметились Захар Полищук и Кирилл Казаков. После этого матча «Сокол» занимает 20-е место в турнирной таблице.
— Считаю, что мы сегодня заслужили большего. Но, к сожалению, очень много не реализовали 100-процентных голевых ситуаций, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер ХК «Сокол».
Следующую игру красноярцы проведут уже 29 сентября против «Рубина» (Тюмень).