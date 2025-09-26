В Красноярске многофункциональный комплекс «Айсберг» готовится к открытию

По словам Александра Каминского, объект задуман как современный центр спорта и досуга: «В первую очередь, мы будем оказывать услуги населению по плаванию, организовывать учебно-тренировочный процесс с обучающимися отделения плавания муниципальной спортивной школы олимпийского резерва “Энергия”. Кроме этого, в бассейне будут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. Бесплатно будут оказываться услуги для старшего поколения в рамках проекта “Активное сибирское долголетие”, для многодетных семей и для участников СВО. Еще здесь будет размещаться школа по шашкам и шахматам. Объект будет задействован для проведения городских мероприятий по плаванию, фестивалей и праздников».