В Красноярске многофункциональный комплекс «Айсберг» готовится к открытию

Как сообщил руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Каминский, здание бассейна находится на завершающем этапе ввода в эксплуатацию. «Служба по строительному и жилищному контролю по краю сейчас завершает проверку здания. Мы ждем на днях получения заключения о соответствии объекта, после департамент градостроительства введет “Айсберг” в эксплуатацию. Затем начнется передача объекта на баланс муниципальной спортивной школы “Энергия”», — рассказал и. о. руководителя МКУ «Управление капитального строительства» Александр Парамыгин.
В новом комплексе уже начат набор персонала. Обучать детей плаванию будут пять тренеров и пять инструкторов по спорту. В день «Айсберг» сможет принимать до 500 посетителей. Стоимость разового посещения составит 96 рублей для детей и 204 рубля для взрослых.
{gallery}2025/09/Aisberg{/gallery}
Фото: telegram-канал «ГрадВестник».
По словам Александра Каминского, объект задуман как современный центр спорта и досуга: «В первую очередь, мы будем оказывать услуги населению по плаванию, организовывать учебно-тренировочный процесс с обучающимися отделения плавания муниципальной спортивной школы олимпийского резерва “Энергия”. Кроме этого, в бассейне будут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. Бесплатно будут оказываться услуги для старшего поколения в рамках проекта “Активное сибирское долголетие”, для многодетных семей и для участников СВО. Еще здесь будет размещаться школа по шашкам и шахматам. Объект будет задействован для проведения городских мероприятий по плаванию, фестивалей и праздников».
Особое внимание уделено технической стороне. В бассейне установлено современное отечественное оборудование для очистки воды: многоступенчатая система включает фильтрацию, обеззараживание ультрафиолетом, нагрев и автоматическую коррекцию показателей pH и хлора, сообщают в мэрии.