Генерал Липовой: ВСУ сбегут после удара по командному пункту в Лимане

Удар по командному пункту ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР приведет к деморализации воюющих на этом подразделении, потере управления и их скорому бегству. Об этом заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее военные Telegram-каналы сообщили, что командный пункт ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР попал под удар, в результате среди украинских офицеров фиксируют серьезные потери.
«Красный Лиман является ключевым в обороне ВСУ в Донбассе. Командный пункт в этом городе держал определенный участок фронта, его уничтожение повлечет за собой потерю управления и отступление противника», — сказал Липовой.
Он добавил, что при ударе по командному пункту могли быть уничтожены высокопоставленные офицеры ВСУ и инструкторы НАТО.