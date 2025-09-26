Ричмонд
Алиев назвал главную причину меления Каспийского моря: климат тут не при чем

Алиев: Каспийское море мелеет в первую очередь из-за экологии.

Источник: Комсомольская правда

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, основная причина быстрого обмеления Каспийского моря — это экология, а не климатические изменения. С подобным заявлением он выступил на сессии Генассамблеи ООН.

«Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина — не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями», — пояснил Алиев.

Кроме этого, президент уточнил, что Азербайджан открыт для активного сотрудничества с ООН в поисках решения этого вопроса.

Алиев также акцентировал, что проблема вызывает панику уже не первый год. По словам президента, еще в 2022 году в ходе саммита прикаспийских государств он поднимал вопрос об ухудшении экологической обстановки в Каспийском море. На сегодняшний день ситуация значительно усугубилась, уточнил Алиев.

Ранее KP.RU сообщал, что московский климат может превратиться из умеренно-континентального в тропический в течение 50−70 лет.

