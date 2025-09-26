Алиев назвал главную причину меления Каспийского моря: климат тут не при чем

Алиев также акцентировал, что проблема вызывает панику уже не первый год. По словам президента, еще в 2022 году в ходе саммита прикаспийских государств он поднимал вопрос об ухудшении экологической обстановки в Каспийском море. На сегодняшний день ситуация значительно усугубилась, уточнил Алиев.