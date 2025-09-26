Ричмонд
В Уфе восстановили движение по трамвайному маршруту № 8

Сегодня в Уфе с 5 часов утра, после завершения аварийно-восстановительных работ на тяговой подстанции, движение по трамвайному маршруту № 8 восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: РИА "Новости"

Трамваи перевозят пассажиров по установленному маршруту, отмечается в сообщении.

С 25 сентября движение по троллейбусным маршрутам № 9, 10, 15 также восстановлено.

Как ранее сообщал Башинформ, 23 сентября в 21.38 на ТП-20, обеспечивающей подачу электроэнергии на контактные провода троллейбусов 9, 10, 15-го маршрутов и трамваев 8-го маршрута пропало напряжение.

Служба энергохозяйства с бригадой кабельщиков начала аварийно-восстановительные работы по поиску поврежденного кабеля. 24 сентября было временно приостановлено движение трамваев по маршруту № 8. Троллейбусы следовали по измененному маршруту.