Диетолог Селезнева ответила, сколько пирогов можно съесть в день

В день можно съедать не больше 1−2 пирогов, чтобы не навредить организму, предупредила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.
Специалист посоветовала не увлекаться мучными и кондитерскими изделиями, поскольку их в рационе современного человека и так слишком много.
«Никому не советую увлекаться такой едой. В рационе современного человека и без пирогов присутствует избыток мучных и кондитерских изделий. Уж если и баловать себя пирогами, то изредка и по праздникам, и в умеренном количестве — 1−2 пирога», — отметила она.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков сказал, сколько семечек можно съедать за один прием без вреда для организма.
По его словам, безопасным и рациональным вариантом потребления семян является 20−25 грамм за один прием.