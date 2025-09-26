Матвийчук: ВС РФ взяли в огневой мешок Северск, откуда ВСУ били по Донецку

Со взятого в огневой мешок Северска ВСУ неоднократно атаковали беспилотниками Донецк и другие населенные города ДНР, сказал aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что Северск находится в огневом мешке. Как он отметил, российские бойцы обходят город с северной, южной и западной сторон. В свою очередь украинское командование предпринимает попытки перебрасывать резервы на участок, где проходят тяжелые бои.
«В Северске, конечно, есть районы и огневые позиции, с которых осуществлялись удары по городам Донецкой области и по самому Донецку», — сказал Матвийчук.
Он добавил, что освобождение этого населенного пункта поспособствует уменьшению атак на столицу ДНР.
«Мы отбрасываем ВСУ все дальше и дальше. Главная задача сейчас — создать буферную зону, отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы основные средства поражения киевского режима не могли наносить удары по новым российским территориям», — подытожил Матвийчук.
Ранее Матвийчук выразил мнение, что взятая в огневой мешок группировка ВСУ в Северске сдастся в плен. По его словам, там может быть сосредоточено от 2,5 до 5 тысяч боевиков.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что село Дроновка под Северском может вскоре быть занято российскими войсками.