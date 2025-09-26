Светлана Немоляева назвала ужасным ремейк «Служебного романа» с Зеленским

Ремейки «Служебного романа» обречены на провал, считает народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. В беседе с aif.ru она объяснила, что люди привыкли к Фрейндлих, Басилашвили, Мягкову и другим актерам, исполнившим главные и второстепенные роли в фильме, ставшем хитом.
«И в первый раз ремейк с Зеленским провалился, это было ужасно. Мне настолько все это было неприятно и настолько мне казалось это глупостью, что я даже смотреть не стала. И сейчас опять хотят повторить. Я бы на месте этих продюсеров потратила бы деньги на что-нибудь другое, более нужное. Все равно ремейк вызовет отторжение у народа. Люди привыкли уже видеть своих героев. И Фрейндлих, Басилашвили, Мягкова. Понимаете, люди не захотят видеть других актеров в этих ролях. А даже если и посмотрят, то все равно оценка будет не в лучшую сторону», — отметила актриса.
Немоляева предложила использовать для ремейков фильмы с хорошими темами и идеями, но которые оказались забыты.
«Есть великие картины, которые остаются, и есть повседневные, которые не стали популярными, но при этом в них были затронуты очень интересные, важные темы. Вот такие забытые ленты можно переснимать, как-то заново интерпретировать сюжеты, идеи», — уточнила она.
