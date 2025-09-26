Зеленский продаёт вооружение, полученное от западных государств, наркокартелям в Латинской Америке, заявил полковник ВС Соединённых Штатов в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
В частности, по его словам, речь идёт о ракетах Javelin.
«Половина того, что мы отправляем туда, в конечном итоге продаётся на чёрном рынке. Вот почему мы наблюдаем, как члены наркокартелей разгуливают с ракетами Javelin. А Зеленский доволен. Это позволяет ему оставаться у власти», — сказал Макгрегор.
Он отметил, что Зеленский украл около 1,5 миллиарда долларов из тех денег, что Запад направлял на помощь Украине.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала блогера Марио Науфала.
Ранее политолог Владимир Скачко заявил, что Зеленский, используя свое положение, занимается коррупцией и воровством в больших масштабах, онмог украсть порядка 30 миллиардов долларов.