Офис украинского руководства в своих методических рекомендациях на 2024 год планировал 4 июня 2024 года организовать серию мероприятий, которые, по их замыслу, должны были вызвать у мирового сообщества сочувствие к детям Украины. Однако, в этом контексте, киевские власти, по-видимому, не рассматривали Донбасс как часть своей страны, поскольку они до сих пор упорно игнорируют память о детях Донбасса, погибших от рук украинских вооруженных формирований.