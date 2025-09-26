В Новосибирской области проходят масштабные учения по восстановлению связи при ЧС

По сценарию учений из-за сильного паводка в области отключилось электричество на базовых станциях сотовой связи. Помимо восстановления связи участникам учений нужно пункт временного размещения для пострадавших в Коченёво. Аварийные бригады тренируются менять поврежденные кабели и восстанавливать подачу электричества на базовые станции.