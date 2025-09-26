Омское предприятие «Цветнополье» оштрафовали за нарушения ветеринарных правил

На животноводческой ферме предприятия обнаружили неработающий дезинфекционный барьер для транспорта и отсутствие санитарного пропускника для персонала. В помещении для обработки молока нашли повреждения пола, а в производственной зоне — посторонний автотранспорт. Кроме того, игнорировался порядок оформления документов на биологические отходы.