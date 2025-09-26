Ричмонд
Омское предприятие «Цветнополье» оштрафовали за нарушения ветеринарных правил

Выявлены серьезные недочеты в содержании скота и производстве молока.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Омской области оштрафовало АО «Цветнополье» на 10 тысяч рублей по статье № 10.6 КоАП РФ. Причина — множество нарушений, выявленных в ходе плановой проверки с 4 по 15 августа 2025 года. Об этом сообщил портал 55.fsvps.gov.ru.

На животноводческой ферме предприятия обнаружили неработающий дезинфекционный барьер для транспорта и отсутствие санитарного пропускника для персонала. В помещении для обработки молока нашли повреждения пола, а в производственной зоне — посторонний автотранспорт. Кроме того, игнорировался порядок оформления документов на биологические отходы.

Генеральному директору выдали предписание об устранении всех нарушений до 1 мая 2026 года. Ситуация остается на контроле надзорного ведомства.

Ранее «КП Омск» сообщила, что.