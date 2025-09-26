Ричмонд
Начальница отдела администрации Советского района задержана за взятки

От предпринимателей она получила алкоголь и продукты.

Источник: Следственный комитет РФ

Задержана начальница отдела недвижимости и земельных отношений администрации Советского района в городе Красноярске. Она подозревается во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, между предпринимателем и департаментом градостроительства администрации Красноярска в октябре 2024 года был заключён договор. Согласно документу, на участке по ул. Алтайская предполагалось размещение автомойки. На деле же там была автостоянка, с владельцем которой начальница отдела администрации была в дружеских отношениях.

Подозреваемая, зная, что стоянка расположена незаконно, за взятку в виде имущества скрыла это и не приняла мер для демонтажа автостоянки. Скрывала информацию она не просто так, а за взятки. Так, от двух владельцев стоянки она получила алкоголь и продукты.

Женщина задержана. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Действиям взяткодателей будет дана уголовно-правовая оценка.